Барнаул, 26 мая, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Медики Алтайского краевого кардиологического диспансера начали проводить эхокардиографию (ЭХОКГ) с контрастированием. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает официальный сайт учреждения.

Сайт Алтйского кардиологического центра Эхокардиография (ЭХОКГ) с контрастированием проводится теперь в Алтайском кардиоцентре

Как пояснила заведующая отделением функциональной диагностики Елена Рубина, суть этой методики в том, что пациенту вводится специальный препарат-контраст.

«Благодаря ему, изображение на мониторе УЗИ-аппарата получается более четким и детальным — лучше видны границы между тканями органов и кровью. Это позволяет врачу визуально зафиксировать мельчайшие тромбы и опухоли, которые были бы не видны при обычной ЭХОКГ», — пояснила доктор.

По словам Елены Рубиной, такая диагностика позволяет своевременно назначать соответствующее лечение пациенту, но назначается она только при имеющихся показаниях. В России данная методика стала широко применяться с 2014 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года, отличились кардиохирурги Алтайской краевой клинической больницы (АККБ): им удалось спасти жизнь пациента с тотальным расслоением аорты.