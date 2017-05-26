Москва, 26 мая, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Введение уголовной ответственности положит конец склонению детей к суициду через социальные сети и интернет в целом, уверен первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг («Справедливая Россия»). Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил журналистам 26 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Iнтернет

«Есть законопроекты, которые мы сегодня обязательно поддержим, — это введение уголовной ответственности за склонение детей к суицидальному поведению. Пора положить конец беспределу, который творится в интернете», — отметил Гартунг.

При этом, подчеркнул депутат, в ограничении интернета в целом нет необходимости.

«Но в этом вопросе нужно вводить ответственность и защищать наших детей», — подчеркнул Гартунг.

Законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду Госдума рассмотрит в третьем чтении на пленарном заседании 26 мая.