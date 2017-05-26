Москва, 26 мая, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Прогнозы Минэнерго РФ в отношении нефтяных цен в пределах $50−60 за баррель остаются в силе до конца 2017 года. Об этом рассказал журналистам министр энергетики России Александр Новак.

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По его словам, принцип равномерного распределения квот на добычу нефти среди российских компаний также будет сохранен. В настоящее время компании вышли на необходимые показатели, потому изменения не нужны, необходимо лишь сохранять темпы добычи, пояснил Новак.

Вместе с тем прогноз по добыче российской нефти в 2017 году будет понижен примерно на 4 млн тонн и составит около 547 млн тонн — такова коррекция после продления венских соглашений. При этом текущий уровень добычи сохранится на протяжении девяти месяцев, добавил Новак.

По мнению министра, текущая цена на нефть до $60 за баррель для России достаточно комфортна, экономика под нее адаптировалась. Такая цена позволяет учитывать интересы бюджета, компаний и производителей, пояснил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая на саммите ОПЕК в Вене было решено продлить действующее соглашение по снижению и заморозке добычи нефти. Договор продлен на девять месяцев — до 31 марта 2018 года.