Донецк, 26 мая, 2017, 10:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 25 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии три раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 58 раз, сообщают 26 мая СМИ народных республик.

Результаты обстрела ВСУ

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили три раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по пгт Калиново и селам Калиновка и Лозовое.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм и станковые противотанковые гранатометы СПГ.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 58 раз. Под огнем оказались 18 населенных пунктов.

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По данным Украины, пятеро украинских солдат были ранены, «Штаб АТО» зафиксировал 57 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Красногоровки, Марьинки, Гнутово, Новотроицкого, Водяного.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Луганского, Майорска, Нижнетеплого, Крымского.

Напомним, с 2014 года Киев предпринимает попытки силой захватить территории ДНР и ЛНР, полностью игнорируя любые предложения мирного урегулирования конфликта. Так, недавно командованием ВСУ была переброшена партия танков Т-80 в зону ведения боевых действий в Донбассе.

Правительство республик продолжает настаивать на выполнении Минских соглашений, которые были подписаны Украиной и ДНР и ЛНР в 2014 и 2015 годах. Соглашения предполагают отвод войск от линии фронта и прекращение огня обеими сторонами конфликта, а также начало диалога о мирном урегулировании конфликта.