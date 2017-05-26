Бишкек, 26 мая, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Объем денежных переводов работающих в России трудовых мигрантов из Киргизии за первые три месяца 2017 года составил $433 млн, сообщается в отчете Национального банка Киргизии.

Деньги перевод

«За это время объемы денежных переводов возросли на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигли отметки в $433 млн», — сообщается в отчете.

Уточняется, что за аналогичный период 2016 года показатель составил $291 млн, а в 2013 году — $411 млн (это значение до сих пор считалось рекордным).

На Россию приходится 95% тех средств, которые в Киргизию перевели мигранты, работающие в разных странах. Всего за минувшие 12 лет в Киргизию было переведено трудовыми мигрантами $16,4 млрд.

За первый квартал 2017 года объем переводов из всех стран вырос на $142,670 млн. Из Казахстана за этот период переведено $0,8 млн, остальные деньги — из дальнего зарубежья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая киргизский министр финансов Адылбек Касымалиев отметил, что российское правительство предоставило Киргизии очередной грант в $30 млн (свыше 1,69 млрд рублей).