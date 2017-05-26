Брюссель, 26 мая, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Душко Маркович назвал «естественным» то, что президент США Дональд Трамп находится «в первом ряду» на саммите НАТО — несмотря на то, что американский лидер достаточно грубо его оттолкнул.

Скриншот с видео Donala Trump PUSHES a NATO Leader to Get to the Front of the Pack Фотосессия

По словам Марковича, он не придал значения инциденту, произошедшему по окончании саммита НАТО в Брюсселе (Бельгия). Трамп достаточно резко отодвинул Душко Марковича, который стоял перед ним, и вышел в первый ряд.

В недоумении обернувшись и увидев Трампа, Маркович улыбнулся и похлопал его по плечу. Премьер-министра Черногории за это подвергли критике в соцсетях.

«Поскольку сегодня журналисты относятся к этой сцене по-разному, я хотел бы сказать, что это естественно, что президент США находится в первом ряду», — цитирует Марковича CBC. Глава правительства еще и поблагодарил Трампа за поддержку Черногории при вступлении в НАТО — страна в ближайшее время станет 29-м членом альянса.

«Я действительно не придал этому значения. Я только увидел реакцию на это в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация», — сказал Маркович.

В Белом доме также прокомментировали инцидент, представитель администрации Трампа Шон Спайсер заявил, что глава государства лишь соответствовал определенной заранее расстановке лидеров стран-членов НАТО.

На саммите НАТО 25 мая в Брюсселе обсуждалось усиление роли организации в борьбе с терроризмом и распределение расходов альянса. Трамп в первом же слове на саммите заявил о том, что США платят за все, тогда как общий бюджет альянса должен быть поделен на всех — согласно уставу, каждый участник должен выделять не менее 2% от своих расходов.

Трамп повторил свою предвыборную риторику в этом вопросе. Он напомнил, что в 2015—2016 годах уставное обязательство выполняли лишь пять стран — США, Великобритания, Эстония, Польша и Греция. За свою оборону не платят 22 из 23 членов организации, сказал Трамп.

На саммите также договорились, что альянс присоединится к международной коалиции во главе с США, которая действует против террористов в Сирии и Ираке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом заявил, что это не означает участие альянса в боевых действиях.