Казань, 26 мая, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Она также добавила, что в городе сегодня много полиции, а в районе, где находится Кабмин РТ, металлическими решётками огорожена территория от перекрёстка до перекрёстка. «Такого скопления полиции в городе не было даже при проведении универсиады», — добавляет активист.

Анна Браун Площадь Свободы

«Мы согласны с тем, что надо усилить охрану при проведении международных форумов и других мероприятий такого уровня, но какую угрозу может вызывать бабушка? Хотите, так обыщите её, но зачем же выдворять с площади?», — возмущена действиями полицейских Анна Браун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая вкладчики «лопнувшего» банка уже попытались привлечь внимание премьер-министра Дмитрия Медведева, прибывшего с двухдневным визитом в столицу республики. Эта попытка успехом не увенчалась. Участников одиночных пикетов также попросили удалиться, а при проезде правительственного кортежа плакат с информацией о «Татфондбанке» прикрыли собой «люди в штатском».

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ПАО «Татфондбанк» лишили лицензии 3 марта, а банкротом он был признан 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года. Для включения в реестр ТФБ на имя конкурсного управляющего подано уже более 12 тысяч заявлений. В настоящее время также расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей

В рамках расследования деятельности «ТФБ Финанс» были задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ-Финанс» Рустам Тимербаев — аналогичные должности они занимали и в «Татфондбанке». Также был задержан глава инвесткомпании Тимур Вальшин. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителей председателя правления ПАО «Татфондбанк» Вадима Мерзлякова и Сергея Мещанова.

Также в СИЗО находится глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».