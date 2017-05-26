Москва, 26 мая, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Российских граждан просят воздержаться от поездок в Великобритании, особенно от посещения мегаполисов, если такие поездки не продиктованы крайней необходимостью, сообщили в Ростуризме.

Graeme Maclean Вестминстерский дворец. Великобритании

«Правительство Великобритании повысило уровень террористической угрозы в стране до максимально возможного — «критического». По формулировке Объединенного аналитического центра террористических угроз и спецслужбы Ми-5, данный уровень угрозы, пятый по пятибалльной шкале, означает, что террористическая атака на территории Соединённого Королевства «неизбежна уже в ближайшее время», — говорится в официальном сообщении.

Ростуризм призывает россиян максимально серьёзно отнестись к предупреждениям и при планировании турпоездок учитывать уровень террористической угрозы на территории Великобритании.

В российских загранучреждениях в Великобритании для российских граждан работают круглосуточные горячие линии для экстренной связи.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 мая на стадионе в Манчестере произошёл взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде, в результате которого погибли 22 человека, ещё более 60 получили ранения.

По подозрению в причастности к теракту правоохранительными органами Великобритании задержаны восемь подозреваемых.

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