Москва, 26 мая, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил провести в стране административную амнистию, приуроченную к 100-летию Октябрьской революции. Об этом сообщает в пятницу, 26 мая, газета «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Амнистия

Амнистировать предлагается лишенных прав водителей, совершивших экономические правонарушения граждан, нарушителей иммиграционного режима и правил проведения митингов.

«Наш Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией, — сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. — Но таких амнистий за всю нашу историю еще не было».

Федотов добавил, что он уже передал первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко записку с концепцией проведения в РФ амнистии к 100-летию Октябрьской революции. Совет также готов подготовить проект соответствующего постановления для внесения в Госдуму, отметил глава СПЧ.

По оценкам издания, под амнистию могут попасть миллионы человек. Только за 2016 год под статьи КоАП РФ подпали почти 6,5 миллиона человек.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, только за 2016 г. черту КоАП РФ «переступили» более 6 млн граждан страны. Из них 3,7 млн человек оштрафованы, 1,1 млн человек были отправлены под арест (максимум до 15 суток). По данным ГИБДД, 496 тыс. автомобилистов были лишены водительских прав.