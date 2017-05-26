Вашингтон, 26 мая, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Конгрессмен США Салюд Карбахаль предлагает выделить $100 млн на создание фонда, который будет бороться с «подрывной деятельностью Кремля». Соответствующий законопроект, получивший название RISK Act, внесен в палату представителей, передает 26 мая RT.

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По мнению конгрессмена, Вашингтону стоит вспомнить практику периода холодной войны, когда госдепартамент был обязан предоставлять конгрессу доклад о действиях СССР, направленных против США. Такой доклад был подготовлен специальной рабочей группой в 1986 году, однако в дальнейшем эта работа не велась.

«Конгресс должен быть досконально информирован о современных методах, используемых Кремлём для дестабилизации демократических институтов в США и за рубежом», — отмечает Карбахаль.

Конгрессмен считает, что Вашингтон должен бороться с влиянием России, в противном случае под угрозой окажется «демократическая система» США. Кремль задействует в своих целях широкий спектр мер в военной области, экономике и разведке, а также ведет информационную войну.

Своими действиями Москва надеется «вбить клин между США и Европой, расколоть Европу изнутри, запугать союзников США и дискредитировать такие организации, как НАТО и ЕС», отмечает Карбахаль.

В качестве примеров «подрывной деятельности Кремля» Карбахаль приводит ситуацию на Донбассе, где действуют «сепаратисты», а также «несанкционированное проникновение в компьютерные системы» США и других стран. Отмечается также, что экспорт энергоносителей служит Кремлю одним из рычагов «экономического и политического шантажа».

Законопроект предусматривает выделение средств из фонда главе Госдепартамента США. Предполагается, что средства пойдут на помощь странам Европы, Евразии и Центральной Азии и помогут предотвратить «распространение дезинформации и пропаганды» Россией и ее «вмешательство» в выборные процессы.

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