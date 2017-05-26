Пекин, 26 мая, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Экс-замглавы Народного политического консультативного совета Китая автономного района Внутренняя Монголия Чжао Липин был казнен утром 26 мая после того, как в конце февраля Народный суд провинции Шаньси отклонил очередную апелляцию Чжао.

Комната для смертельных инъекций

Дело в отношении бывшего высокопоставленного чиновника было заведено весной 2016 года. Материалы внутреннего расследования Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины были переданы в прокуратуру в январе 2016 года, пишет «Чжунго жибао».

В ходе расследования было установлено, что Чжао Липин являлся заказчиком, как минимум, одного убийства. Кроме того, экс-чиновник неоднократно получал взятки и дорогие подарки на общую сумму более 23,6 млн юаней.

В ходе обыска в доме, где жил Чжао Липин, сотрудники правоохранительных органов обнаружили незарегистрированное оружие, а также детонаторы для взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины КПК заявила о передаче материалов внутренней проверки в отношении бывшего главного прокурора Шанхая Чэнь Сюя в Верховную прокуратуру КНР. Высокопоставленный чиновник уже исключен из КПК, а также уволен с занимаемой должности.