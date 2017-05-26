Чебоксары, 26 мая, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В Чувашии значительно возрос спрос на кредиты. В I квартале 2017 года банки выдали кредитов на общую сумму 28,3 млрд рублей, что на 37,7% больше к уровню I квартала 2016 года, сообщили ИА REGNUM в Национальном банке Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Кредитный портфель вырос с начала года на 1%, достигнув 148,7 млрд рублей. Из них у предприятий — 67,1 млрд рублей, населения — 81,6 млрд рублей.

«На рост кредитования существенное влияние оказало снижение процентных ставок. Средняя стоимость кредитов для нефинансовых предприятий в марте 2017 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,3% и составила 11,6%, по кредитам населению — на 1,8%, составив 14,4%», — говорят в банке.

В структуре кредитной задолженности жителей Чувашии доля ипотеки занимает 53,6%. Размер ипотечного портфеля к 1 апреля 2017 года достиг 43,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,3%. Всего в I квартале заемщикам банками выдано 2,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 3,1 млрд рублей, средний размер кредита составил 1,42 млн рублей. По данным банка, средняя процентная ставка уменьшилась в январе-марте на 0,6% и составила 11,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году банки выдали жителям Чувашской Республики 11,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 15,3 млрд рублей. Это на 28,3% больше, чем в 2015 году. Средний размер кредита составил 1,4 млн рублей. Средневзвешенная ставка по ипотеке в республике снизилась на 0,7 процентных пункта — до 12,4%. Напомним, в 2016 году объём жилищного строительства в Чувшии упал на четверть.

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По данным Чувашстата, в январе-апреле в регионе общая площадь введенного жилья составила 93,4 тыс. кв. метров, что на 15,6% выше уровня января-апреля прошлого года. Построена 1731 квартира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Чувашии работают три самостоятельные банка, четыре филиала кредитных организаций, а также 325 внутренних структурных подразделений самостоятельных банков и кредитных организаций, зарегистрированных вне территории региона.