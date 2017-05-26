Киев, 26 мая, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер нанес официальный визит в Киев и встретился 25 мая с президентов Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, передает Der Merkur.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

«Мы стремимся достигнуть с Украиной настоящего партнерства», — заявил Зеехофер.

Порошенко подчеркнул важность визита баварского премьер-министра, назвав его своим другом, а Баварию — другом Украины.

К удивлению многих, Гройсман предложил в ходе переговоров с немецкой стороной смягчить или даже снять санкции с России.

«Если мы обменяем нашу свободу и ценности на временный экономический успех, опасность со стороны России будет распространяться дальше», — отметил премьер-министр Украины.

Он также подчеркивает, что единственный ответственный за ситуацию на востоке Украины — президент Российской Федерации.

«Если бы Путин дал приказ, конфликт на Донбассе бы закончился», — поясняет Гройсман.

Как отмечают немецкие СМИ, Зеехофер не стремился участвовать в дискуссии по поводу кризисных отношений между Украиной и Россией, однако подчеркнул посредническую роль Германии, в том числе Баварии, в содействии разрешению конфликта в рамках Минских соглашений.

Такой же позиции он придерживался в ходе своего визита в Москву в марте 2017 года.

Стоит отметить, что Хорст Зеехофер пригласил Гройсмана в Мюнхен после проведения выборов в бундестаг 24 сентября.

Украинский премьер-министр, в свою очередь, пообещал приехать и «с удовольствием» продолжить сотрудничество с баварской стороной.