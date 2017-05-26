Бузулук, Оренбургская область, 26 мая, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В Бузулукском бору на территории Оренбургской области начались работы по переликвидации скважин и замене аварийного оборудования на экологически опасных скважинах. При этом, как отметили в компании «Новый поток», никаких работ по расконсервации скважин в бору не производится, сообщает портал Урал56.Ру.

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Напомним, созданный в 2007 году национальный парк «Бузулукский бор» насчитывает территории площадью более 106 га с совокупным запасом нефти в размерах от 40 до 80 млн тонн. Непосредственно Бузулукский бор занимает площадь примерно в 80 тыс. га. С 1953 года в результате геологоразведочных работ семь таких месторождений: Могутовское, Воронцовское, Гремячевское — на территории Оренбургской области, Неклюдовское, Колтубановское, Долматовское и Борское — на территории Самарской области. Из-за крупной аварии в 1971 году на одной из нефтедобывающих скважин, на уровне правительства СССР принято решение о прекращении деятельности государственных нефтяных компаний ликвидации и консервации всех 162 нефтяных скважин в Бузулукском бору.

С течением времени из ряда законсервированных скважин начался выход нефти на поверхность земли. посетители бора стали ощущать запах газа. Все это вкупе с большой замусоренностью (строительные отходы, металлолом, последствия пикников отдыхающих туристов) оказывает негативное влияние на состояние заповедника. Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо проведение переликвидации и переконсервации скважин. К такому мнению осенью 2014 года пришли участники межрегионального совещания по вопросам функционирования и защиты национального парка «Бузулукский бор».

Согласно лицензионным обязательствам, АО «Новый поток» обязано взять скважины на технический контроль и провести необходимые природоохранные мероприятия. Только после этого, в 2018 году, нефтяники имеют право на нефтедобычу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, объявленный в 2014 году конкурс на добычу нефти в Бузулукском бору, который входит в состав национального парка, вызвал противоречивые оценки. Противники считают, что в результате извлечения «черного золота» из недр бор погибнет. Но даже они не могут не признать необходимость проведения ликвидации и переконсервации имеющихся на территории уникального леса скважин.