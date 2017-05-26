Барнаул, 26 мая, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Барнаульский торгово-развлекательный центр «Галактика» в скором времени возобновит работу после почти полугодового простоя, связанного с обрушением части крыши здания. Его собственник осознал необходимость проведения повторной (теперь уже — государственной, прим. ИА REGNUM ) экспертизы проекта ‑ и исправил упущения, имевшиеся в проекте строительства. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Государственной инспекции Алтайского края, опубликованного по итогам совещания с членами комиссии, образованной после ЧП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА «Банкфакс», видеокадр Обрушение ТРЦ Галактика в Барнауле

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Напомним, обрушение крыши произошло вечером 26 декабря 2016 года. По свидетельству очевидцев, в «Галактике» произошел разрыв потолочных конструкций. Позднее выяснилось, что обрушение крыши на площади порядка 50 квадратных метров спровоцировала спорившаяся после снегопадов снежная масса: посреди торгового зала образовался сугроб вперемешку с товарами.

Несмотря на то, что никто из людей не пострадал, исследованием всех обстоятельств случившегося, по поручению первого вице-премьера правительства Алтайского края Сергея Локтева, занялась специально созданная комиссия. Эту группу, в которую вошли представители Госинспекции Алтайского края, Минстройтранса региона, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края, проектировщики и собственники торгового центра, возглавил — новый глава Алтайгосинспекции Андрей Степанов.

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Эксперты, проверив качество работ, материалов и безопасность самого здания, пришли к выводу, что возникновение аварийной ситуации стало возможным в результате нарушения собственником требований к эксплуатации торгового здания — несвоевременной очистки кровли от снега, скопившегося из-за аномальных погодных условий. Ему было предписано приостановить дальнейшее строительство второй очереди объекта, а также — пройти повторную государственную экспертизу всего проекта.

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В ходе недавнего совещания собственник и инвестор «Галактики» Евгений Ракшин проинформировал комиссию об окончании ремонтно-восстановительных работ и завершении полного обследования здания первой очереди комплекса. Из подробностей известно, что разработанная проектная документация на выполнение капитального ремонта получила положительную оценку государственного экспертного органа, а при проведении ремонтных работ восстановлены и усилены основные несущие элементы конструкций (их запас прочности повышен на 20% по отношению к расчетным показателям).

Светлана Шаповалова Демонтированная после обрушения крыша «Галактики»

По словам собственника, положительные технические заключения получили все элементы усиления конструкций здания: до этого они были инструментально обследованы двумя организациями, имеющими допуск саморегулируемой организации к такому виду работ. Евгений Ракшин отметил также, что подрядчиками выполнены все рекомендованные технической комиссией меры, направленные на повышение надежности и безопасности здания с массовым пребыванием граждан.

Что касается второй очереди ТРЦ «Галактика», то, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Госинспекции Алтайского края, этот проект в настоящее время тоже проходит государственную экспертизу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Степанов подчеркивал, что в соответствии с действующим законодательством, строительство социально значимых объектов и объектов с пребыванием большого количества людей, с привлечением средств бюджетов всех уровней осуществляется по проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экспертизы. Именно госэкспертиза, по словам чиновника, обеспечивает гарантию надежности и безопасности зданий как в процессе строительства, так и в процессе их эксплуатации.

Недовольство качеством частных строительных экспертиз высказал и алтайский губернатор Александр Карлин. «Хорошо, что из-за обрушения кровли никто не пострадал. Но это тревожный сигнал. Объекты с большим количеством посещения людей должны более тщательно проверять перед выдачей разрешения на эксплуатацию. Будут повышены требования к органам, осуществляющим надзор», — пообещал глава региона на одной из пресс-конференций в декабре 2016 года.

Эффективность этих требований можно оценить по тому, что только за последние дни в Барнауле было выявлено два проблемных жилых дома на этапе их строительства. Интересно, что в обеих случаях экспертизу проектов проводила негосударственная организация.

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