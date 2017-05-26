Алеппо, Сирия, 26 мая, 2017, 09:11 — ИА Регнум. В Алеппо впервые с момента освобождения города от террористов прошла экскурсия, ранее туризм составлял одну шестую часть доходов города, сообщает «Первый канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

По словам владельца туристической фирмы Самер аль-Шаяха, комплексный тур для 300 школьников, пенсионеров и студентов из Сирии открыл новый туристический сезон. Они осмотрели мечеть Омейядов, Цитадель и амфитеатр.

Закончилась экскурсия концертом в амфитеатре. До войны Алеппо посещали ежегодно более 7 млн туристов.

Этот тур стал первым с 2012 года. По его маршруту уже открыты пункты питания и магазины с сувенирами для туристов.

Представители городского турбизнеса заявили, что собираются восстановить гостиницы и маршруты в ближайшее время. Также они надеются на возобновление турпотока из-за рубежа, в том числе из России.

До начала войны Алеппо был одним из крупнейших сирийских городов — сегодня он почти полностью разрушен, а из 3 млн жителей в городе осталось меньше миллиона. Город был освобожден от боевиков в декабре 2016 года.