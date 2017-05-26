Углегорск, Сахалинская область, 26 мая, 2017, 09:27 — ИА Регнум. В селах Углегорского района Сахалинской области последние звонки прозвенели для 11 выпускников. Праздник устроили даже там, где осталось по одному ученику, передает корреспондент ИА REGNUM.

Морган Вистлинг. Сельская школа. 1879

Читайте также: Последние звонки в Хабаровском крае прозвенели для 16 тыс. школьников

В Поречье и Краснополье школу окончили по одному выпускнику, в селе Бошняково — четыре, в Никольском — два, в Лесогорском — три.

Валерия Стрельцова — единственная выпускница сельской школы Поречья. Но для пореченской школы это прогресс: в 2016 году символический медный колокольчик, возвещающий последний звонок, сиротливо лежал на полке: выпускников не было вовсе, сообщила газета «Углегорские новости» .

Зато Валерия Стрельцова — любимица всей школы — спортсменка, красавица, победительница Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. За минувшие два года девочка пять раз становилась победительницей всероссийских конкурсов сочинений на разные темы. За ее плечами множество побед в областных конкурсах по декоративно-прикладному искусству.

Единственная пореченская выпускница мечтает стать экономистом.

А ее школе следующий учебный год обещает настоящий бум на выпускников — их будет аж трое!

Впрочем, в других муниципалитетах области выпускников намного больше. В Анивском районе последние звонки прозвучали для 81 ученика.

Всего в Сахалинской области в этом году со школами прощаются 7 тыс. ребят. Торжественные линейки прошли в 163 школах.

Читайте также: «На Сахалине проблема с яслями, а со школами — просто беда»

Как сообщало ИА REGNUM, школ на Сахалине не хватает. Вторую смену, по мнению депутата Облдумы Галины Подойниковой, удастся ликвидировать разве что к 2025 году. Региональные власти планируют в столице строительство современной школы на 3 тыс. мест, но пока это только проект.