Один выпускник на село: в сахалинских деревнях почти не осталось детей
Углегорск, Сахалинская область, 26 мая, 2017, 09:27 — ИА Регнум. В селах Углегорского района Сахалинской области последние звонки прозвенели для 11 выпускников. Праздник устроили даже там, где осталось по одному ученику, передает корреспондент ИА REGNUM.
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В Поречье и Краснополье школу окончили по одному выпускнику, в селе Бошняково — четыре, в Никольском — два, в Лесогорском — три.
Валерия Стрельцова — единственная выпускница сельской школы Поречья. Но для пореченской школы это прогресс: в 2016 году символический медный колокольчик, возвещающий последний звонок, сиротливо лежал на полке: выпускников не было вовсе, сообщила газета «Углегорские новости» .
Зато Валерия Стрельцова — любимица всей школы — спортсменка, красавица, победительница Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. За минувшие два года девочка пять раз становилась победительницей всероссийских конкурсов сочинений на разные темы. За ее плечами множество побед в областных конкурсах по декоративно-прикладному искусству.
Единственная пореченская выпускница мечтает стать экономистом.
А ее школе следующий учебный год обещает настоящий бум на выпускников — их будет аж трое!
Впрочем, в других муниципалитетах области выпускников намного больше. В Анивском районе последние звонки прозвучали для 81 ученика.
Всего в Сахалинской области в этом году со школами прощаются 7 тыс. ребят. Торжественные линейки прошли в 163 школах.
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Как сообщало ИА REGNUM, школ на Сахалине не хватает. Вторую смену, по мнению депутата Облдумы Галины Подойниковой, удастся ликвидировать разве что к 2025 году. Региональные власти планируют в столице строительство современной школы на 3 тыс. мест, но пока это только проект.