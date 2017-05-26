Хьюстон, США, 26 мая, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Зонд Juno передал на Землю первые данные о Юпитере, магнитное поле которого неожиданно оказалось гораздо более мощным, чем считалось ранее. Об этом сообщается на сайте NASA.

shurik Юпитер

Как утверждают специалисты, значение магнитного поля — 7,766 Гаусс. Это почти в два раза сильнее, чем было принято считать. Кроме того, магнитное поле планеты-гиганта примерно в 10 раз сильнее, чем магнитный щит Земли.

«Juno дает нам то представление о магнитном поле Юпитера, которого у нас никогда не было. Мы уже видим, что магнитное поле выглядит комковатым: оно сильнее в некоторых местах и слабее в других», — сказал один из исследователей миссии Juno Джек Коннерни.

Помимо данных о магнитном поле, ученые получили снимки полюсов Юпитера, на которых видны светлые пятна — циклоны. На северном полюсе эти пятна достигают 1,4 тыс. километров в диаметре, на южном — 1 тыс. километров.

Также научные приборы на борту зонда фиксируют показатели активности тепловых потоков в атмосфере Юпитера и замеряют содержание аммиака и воды в ней. Кроме того, на Юпитере часто возникают полярные сияния из-за того, что его спутник Ио осыпает планету заряженными частицами.

Специалисты, занимающиеся обработкой данных, полученных от Juno, замеряют гравитационное поле посредством радиосигнала от зонда. Скорость аппарата меняется при изменении силы гравитации. Это сказывается на длине радиоволны и позволяет вычислить гравитационные неоднородности.

Космический зонд Juno был запущен 5 августа 2011 года и долетел до Юпитера в июле 2016 года. Его основная задача — получить данные о происхождении и эволюции Юпитера, а также происходящих на планете процессах, которые позволят исследовать внутреннее строение, установить наличие ядра и его массу.

Каждые 53 дня Juno проходит над верхним слоем облаков в атмосфере Юпитера. Первый такой пролет с включенным научным оборудованием был осуществлен 27 августа 2016 года.