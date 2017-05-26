Самара, 26 мая, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Ориентировочно, водоснабжение в посёлках Мехзавод, «Крутые Ключи», «Новая Самара» и «Шведская Слобода» в Красноглинском районе Самары будет восстановлено 26 мая после 16:00. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «Самарские коммунальные системы» (ООО «СКС»)

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В компании пояснили, что 25 мая в 16:40 между ТЦ «Метро» и Северным проездом произошло повреждение водовода диаметром 700 мм. Без холодного водоснабжения остались посёлок Мехзавод, «Крутые Ключи», «Новая Самара» и «Шведская Слобода». По предварительным данным, трубу повредили при проведении строительных работ. Специалисты «СКС» работали на месте всю ночь, сейчас работы продолжаются. Глубина пролегания трубы — около 7 метров. В настоящее время повреждённый участок демонтируют. Предполагается, что будет заменено более 5 м трубы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в 16:25 мин в оперативную дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Самарской области» поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ был поврежден водовод холодного водоснабжения диаметром 700 мм на Московское шоссе, 18 км. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов (всего 72 905 жителей, из них 12 245 детей), 11 социально-значимых объектов.

На место аварии была направлена оперативная группа регионального ГУ МЧС и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. Организован подвоз питьевой воды бойлерами ООО «СКС», которые выставлены по адресу: п. Мехзавод 4-й квартал ДК «Октябрь»; п. Мехзавод 15-й квартал дом № 1; п. Мехзавод 2-й квартал дом № 10; ЖК «Новая Самара» между д.35 и д.35.; Московское шоссе, 20 км, д.6.