Калуга, 26 мая, 2017, 09:01 — ИА Регнум. По словам Маилова, по Калужской области на сегодняшний день советы домов сформированы в менее чем 40% многоквартирных домов. По Обнинску ситуация складывается немного лучше — 56%. И хотя, это не высший показатель, но Обнинск — в пятерке лучших в регионе. По данному показателю в России Калужская область занимает 12 место.

Admobninsk.ru Руслан Маилов и Дмитрий Стрельцов на совещании представителей ТОСов. Обнинск

В рамках совещания, старший по дому № 62 по улице Горького в Обнинске Андрей Брятов предложил создать ассоциацию управдомов.

Замминистра Руслан Маилов поддержал инициативу и согласился, что создание региональной ассоциации поможет выстроить диалог между собственниками жилья, управляющими компаниями и властями всех уровней.

«Нам необходимо объединяться для решения подобных вопросов. Вот уже третий год в регионе работает проект «Единой России» — «Школа грамотного потребителя». Его цель — обучение по всем вопросам ЖКХ в части управления жильем, — сообщил Руслан Магометович. — Но обучить всё население, конечно, невозможно. Поэтому самое оптимальное — обучать старших по домам. И создание региональной ассоциации нам в этом поможет», — подчеркнул калужский замминистра Руслан Маилов.

Напомним, ассоциацию управдомов на сегодняшний день в России пока имеет Московская область.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийскую ассоциацию управдомов возглавит Юлия Белехова, два года возглавлявшая ассоциацию председателей советов многоквартирных домов Московской области. «Управдом — не просто сила, это миссия, которая меняет ЖКХ к лучшему. Минстрой сделает все, чтобы помочь в этом сложном, но необходимом труде», — заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис.

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