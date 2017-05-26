Москва, 26 мая, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В Москве на перекрестках появились новые диагональные зебры. Всего в столице появилось 19 новых диагональных переходов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

Диагональные зебры появились на некоторых перекрестках в восьми округах Москвы. Они позволяют гражданам экономить время, предоставляя возможность перейти улицу наискосок.

Для усиления светоотражающих свойств на разметку наносят микроскопические стеклянные шарики.

Как пояснили в Центреа организации дорожного движения (ЦОДД), для диагональных зебр выбрали перекрестки, где светофоры работают в режиме с выделенной пешеходной фазой, то есть зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно.

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Напомним, первые диагональные зебры организовали в Москве в 2015 году. Благодаря такой разметке пешеходам не приходится дважды стоять на светофоре, а можно сразу перейти дорогу наискосок. В предыдущие годы такие переходы организовали на 10 перекрестках. Таким образом, в столице сейчас насчитывается около 30 переходов наискосок.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в ПДД, которые содержали несколько новшеств, появились в апреля 2015 года. Были введены несколько новых дорожных знаков, техсредств и обозначений. На дорогах разрешили наносить диагональные переходы, водителям разрешили парковаться «елочкой», а велосипедистам разрешили ездить по выделенным полосам для общественного транспорта.