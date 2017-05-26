Киев, 26 мая, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Партия танков «Оплот», изготовленных харьковским заводом транспортного машиностроения им. В. А. Малышева, будет отправлена министерству обороны Таиланда на следующей неделе, заявил главный инженер завода Александр Шейко, сообщает 26 мая УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Танк

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По его словам, информация о точном количестве танков, экспортируемых в Таиланд, является секретной. Однако, Шейко уточнил, что Украина, таким образом, выполнила контракт с МО Таиланда на 75%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ была опубликована информация о том, что МО Таиланда заключило контракт с китайской компанией Norinco на закупку 34 китайских БТР ZBL09 и 28 китайских танков VT-4, разорвав контракт на поставку украинских танков Т-84У «Оплот-М». В «Укроборонпроме» опровергают все сообщения о прекращении контрактов с Таиландом.

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Напомним, контракт на поставку двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 49 боевых украинских танков Т-84У «Оплот-М» между Таиландом и Украиной был заключен в 2011 году. При этом к 2016 году Украина поставила только 20 танков.