Москва, 26 мая, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утверждены правила, которыми определяются условия и порядок предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» (РЭЦ) на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческими банками, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Субсидии

Правилами предусмотрена возможность использования РЭЦ выделенной в текущем финансовом году субсидии путём перечисления компенсационных выплат коммерческим банкам на выпадающие доходы на полный срок действия заключённых кредитных соглашений (до трёх лет).

Порядок упростит доступ участников внешнеэкономической деятельности к финансовым средствам для поддержки несырьевого экспорта, экспорта продукции АПК, IT-услуг и программного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что рост российского несырьевого экспорта в настоящее время является важнейшим направлением стратегического развития Российской Федерации. Властями реализуется комплексная система финансовой и нефинансовой поддержки экспорта российской промышленной продукции.

«Для получения эффективности важно направлять фокус на те отрасли и тех производителей, которые могут действительно добиться необходимого результата, — считает генеральный директор РЭЦ Петр Фрадков. — Речь идет, в частности, об автомобилестроении, сельхозмашиностроении, железнодорожном машиностроении и авиастроении».