Владивосток, 26 мая, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Крупная партия энергетического напитка Red Bull, ввезенного под видом чайного напитка, задержана в Приморье, сообщили 26 мая в пресс-службе Владивостокской таможни.

Andshel Бухта Золотой Рог. Владивосток

Уточняется, что из Вьетнама было доставлено 19 тысяч литров Red Bull. Задержана партия таможней Морского порта Владивосток.

Как сообщили таможенники, партия задержана в связи с несоответствием товара предоставленной декларации. В документе указано, что ввозится партия безалкогольного негазированного чайного напитка фирмы Wonderfarm.

Между тем партия содержала не только чайный напиток, но и Red Bull общей массой 22 тонн. Эти банки были спрятаны за заявленным товаром.

Задержанная партия помещена на ответхранение. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении административного дела.