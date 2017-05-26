В Россию из Вьетнама ввезли 22 тонны Red Bull под видом чайного напитка
Владивосток, 26 мая, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Крупная партия энергетического напитка Red Bull, ввезенного под видом чайного напитка, задержана в Приморье, сообщили 26 мая в пресс-службе Владивостокской таможни.
Уточняется, что из Вьетнама было доставлено 19 тысяч литров Red Bull. Задержана партия таможней Морского порта Владивосток.
Как сообщили таможенники, партия задержана в связи с несоответствием товара предоставленной декларации. В документе указано, что ввозится партия безалкогольного негазированного чайного напитка фирмы Wonderfarm.
Между тем партия содержала не только чайный напиток, но и Red Bull общей массой 22 тонн. Эти банки были спрятаны за заявленным товаром.
Задержанная партия помещена на ответхранение. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении административного дела.