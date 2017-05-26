Челябинск, 26 мая, 2017, 08:33 — ИА Регнум. В Челябинской области осуждён директор Южноуральского электромеханического завода Александр Афонин. Приговор вынес Советский районный суд Челябинска, передает корреспондент ИА REGNUM.

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25 мая состоялось заседание суда, на котором государственный обвинитель потребовал 14 лет колонии строгого режима. В итоге суд признал Афонина виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшей 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей) и назначил наказание — 12 лет колонии строгого режима.

Подсудимый вину не признал. Приговор суда не вступил в законную силу. Защита может обжаловать решение в высшей судебной инстанции — Челябинском областном суде.

Скандал разразился в конце декабря 2015 года, через две недели после отчетного концерта, посвященного 10-летию создания детской танцевальной студии, в которой гражданская жена Афонина является руководителем. Родители шестилетней участницы детского коллектива решились подать заявление на Афонина, в котором обвинили куратора детского коллектива «Ветер перемен» в сексуальных домогательствах до ребенка.

По данным следствия, инцидент произошел перед выступлением детей за кулисами сцены театра имени Наума Орлова. Девочка и Афонин оказались наедине.

Отметим, произошедшее вызвало широкий резонанс на Южном Урале. Часть граждан верят в невиновность Афонина, часть разделяет решение суда. По одной из версий на Афонина «наехали» из-за бизнеса, по другой — из-за желания подпортить репутацию детской школе современного танца.

В поддержку осуждённого выступают и педагоги детского коллектива.