Москва, 26 мая, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 25 мая открылись снижением по доллару и рублю. На фоне повышения цен на нефть сорта Brent до $54,63 курс доллара снизился до 56 руб., курс евро — до 62,92 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Евро

Когда в новостной ленте появилась информация от министра Саудовской Аравии, что на встрече будет продлено соглашение на девять месяцев без пересмотра квот, нефть подешевела на 3,5%. Вслед за ней от сессионных максимумов отступил рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

По итогам встречи картель продлил действие текущего соглашения до конца марта 2018. Квоты по добычи нефти не пересматривались. Учитывая, что нефтяной рынок заложил в цены продление срока действия соглашения от ноября 2016 года, после завершения переговоров крупнейших нефтедобывающих стран Brent подешевел на 4,63%, до $51,46 за баррель, WTI — на 4,78%, до $48,9 за баррель. Доллар подорожал до 57,02 руб., евро — до 63,93 руб.

За счет того, что цена на нефть снизилась на 4,63%, а курс доллара вырос лишь на 0,96%, рублёвая стоимость бочки Brent снизилась с 3100 до 2932 рублей.

На торгах в Азии стоимость Brent опускалась ниже отметки $51. Трейдеры корректируют открытые позиции после заседания ОПЕК. Им необходимо около трех дней, чтобы выработать торговую тактику на ближайший месяц с учетом предстоящего заседания ФРС США.

Учитывая обвал нефтяных котировок, 26 мая по паре доллар/рубль ожидается повышение до 57,55 руб., евро/рубль — до 64,10 руб.

Напомним, 25 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 55,50 коп. (+0,98%), до 56,96 руб., курс евро — на 48,00 коп. (+0,76%), до 63,80 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (+22.50%), евро/рубль — 258,2 млн евро (+0,54%).

Читайте также: «Рубль столкнется с трудностями»