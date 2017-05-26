Брюссель, 26 мая, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Члены НАТО договорились предоставить до декабря 2017 года план действий, согласно которому они смогут повысить расходы на оборону, сообщает Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

25 мая в Брюсселе прошел саммит НАТО, на котором обсуждалось множество вопросов: борьба с терроризмом, вступление альянса в международную коалицию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), повышение расходов на оборону, отношения с Россией.

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес 23 из 28 стран-членов, которые не выполняют обязательства, взятые ими в 2014 году.

Согласно обязательствам, все страны НАТО должны к 2024 году повысить расходы на оборону до 2% ВВП.

Для того чтобы обеспечить достижение таких показателей, члены альянса договорились в декабре 2017 представить план действий по распределению расходов.

«В документе будет регламентироваться, как будут распределяться средства каждой страны НАТО: какая часть пойдет на приобретение новых видов вооружения, какая — на участие в операциях альянса», — сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На сегодняшний день только США. Великобритания, Польша, Греция и Эстония тратят 2% от ВВП на оборону.