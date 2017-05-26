Вена, 26 мая, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Объем добычи нефти Саудовская Аравия менять не планирует, сообщил журналистам министр нефти ближневосточной страны Халид аль-Фалих.

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«Мы намерены держать добычу в соответствии с нашей квотой», — уточнил аль-Фалих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 мая, в Вене начался очередной в саммит Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). На нем решено продлить действующее соглашение по снижению и заморозке добычи нефти на девять месяцев — до 31 марта 2018 года.

Предыдущее решение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки было принято в Вене 30 ноября 2016 года. Соглашение было подписано сроком на шесть месяцев и вступило в силу с 1 января 2017 года.

Затем 10 декабря 2016 года ОПЕК и еще 11 стран договорились сократить добычу также с 1 января 2017 года.

После этого Эр-Рияд снижал нефтедобычу больше своей квоты — приблизительно на 15−20%, но с апреля начал увеличивать объем добычи. Саудовская Аравия является членом ОПЕК.