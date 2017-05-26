Москва, 26 мая, 2017, 08:09 — ИА Регнум. В апреле 2017 года реальные доходы населения России, несмотря на общий экономический рост, упали до минимальных значений 2009 года, говорится в ежемесячном докладе ВЭБа о состоянии экономики РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Снизились реальные заработные платы, доходы население и, как следствие, потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом квартале. Снижение потребительских расходов произошло в основном за счет снижения спроса на платные услуги.

Действие этого эффекта на потребительский спрос было частично смягчено ускорением роста кредитования граждан РФ. «В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года», — говорится в комментарии к докладу главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача.

Устойчивость дальнейшего роста экономики будет зависеть от того, как быстро общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств сможет быть преодолена.

По данным Росстата, реальные доходы населения снизились на 7,6% в годовом выражении в апреле 2017 года, а за первый квартал 2017 года — на 2,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения в апреле упали сразу на 7,6%, в марте снижение составило 2,3%.

При этом основные показатели внутреннего спроса в первом квартале и апреле 2017 года улучшились по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В методологии службы доходы складываются из зарплат, социальных выплат и прочих доходов, включая предпринимательские, минус налоги и другие обязательные платежи.

Реальные доходы населения снижались три года подряд — за 2016 года падение составило в реальном выражении 5,9%, в 2015 — 3,2%, в 2014 — 0,7%.