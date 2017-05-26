Москва, 26 мая, 2017, 08:03 — ИА Регнум. "Я не считаю, что территории, которые входят в состав нашей страны, в том числе и Советского Союза, и Российской империи, были колониями в том понимании, в каком они были в Британской империи. Все-таки это разные вещи, и не надо делать вид, что это абсолютно одно и то же», — заявил Михеев, оппонируя эксперту со стороны Бориса Надеждина, который приравнял Российскую империю к Британской в методах расширения своих территорий и подставил под сомнение российскую принадлежность территорий, расположенных вдоль побережья Тихого океана и на Кавказе.

Виктор Михайлович Васнецов. Витязь на распутье.1882

На вопрос эксперта о том, не считает ли политолог Россию европейской страной, Михеев ответил отрицательно.

«Нет, мне так не кажется, потому что я не считаю Россию европейской страной в том смысле, в котором считаете ее вы, как я не считаю ее и азиатской страной… Я считаю Россию отдельной цивилизацией. Мы имеем все признаки отдельной цивилизации: мы не европейцы в полном смысле, и мы, конечно, не азиаты в полном смысле. Поэтому, когда нам говорят: «Куда же нам идти, к Европе или Китаю?» — никуда нам не идти!» — заявил политолог, напомнив, что в 90-е годы мы жили по принципу слепого переноса моделей Запада на свою территорию, что обернулось печальными для страны последствиями.

«В 90-е годы нам втюхивали модель, которая говорила об одном: «Мы никакая не цивилизация, давайте просто брать кальки оттуда, внедрять их здесь (причем иногда совершенно коррупционными методами), и будет на счастье». Вот я против этого… все равно это особая территория, поэтому и цели надо формулировать особо, и механизмы тоже особо вырабатывать», — развил свою мысль Михеев.

Политолог также заметил, что и сам Запад не хочет видеть Россию в составе единой общности, и не видит в России европейскую державу.

«Когда в России начинают слушать людей, которые говорят: «Мы же европейская страна», и мы начинаем туда идти… нам говорят: «Пошли вон, вот ваше место!» — а в худшем случае они приходят сюда и начинают учить нас жить, разрушать, жечь, убивать миллионами… как будто этого не было. Это повторяется из века в век, поэтому в том числе против этого наследия 90-х мы жестко выступаем», — подвел итог Сергей Михеев.

Михеев также заявил о необходимости России «изобрести велосипед» с целью поиска собственного пути развития и решения проблем без слепого копирования чужих моделей.