Красноярск, 26 мая, 2017, 07:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на утро 26 мая зарегистрировано 33 лесных пожара на площади 15 128 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Минлесхозе.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

Леса горят в Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Казачинском, Тасеевском, Дзержинском, Нижнеингашском, Абанском и Ермаковском районах. Большая часть возгораний действует в авиационной труднодоступной зоне. При этом в министерстве заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

К местам возгораний доставлены сотрудники Лесопожарного центра. Восемь пожаров на площади 1 096 га локализованы. В тушении задействованы более 600 человек и 120 единиц техники. Усилено наземное и авиационное патрулирование.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли по вине местного населения и из-за перехода огня с земель иных категорий.

За прошедшие сутки в крае потушили 18 лесных пожаров на площади 542 га в Енисейском, Кежемском, Богучанском, Бирилюсском, Пировском, Тасеевском, Нижнеингашском, Абанском, Новоселовском, Емельяновском, Каратузском и Ермаковском районах. В тушении принимали участие 775 человек с использованием 161 единицы техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 16 воздушных судов.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — заявили в министерстве лесного хозяйства.

Напомним, днем 25 мая в Красноярском крае действовал 31 лесной пожар на площади 5 940 га — в Енисейском, Кежемском, Богучанском, Казачинском, Дзержинском, Нижнеингашском, Иланском, Абанском и Ермаковском районах.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае 24 мая резко осложнилась пожарная обстановка. Стали поступать сообщения о горящих домах в городах Лесосибирске и Канске. Всего сгорело около 130 домов, в которых проживали 533 человека, в том числе 67 детей.

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В городе Канске при пожарах погибли два человека. По данному факту расследуется уголовное дело.

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Вскоре стало известно еще об одном погибшем — жителе населенного пункта Тиличеть 1930 года рождения. По данному факту также возбуждено уголовное дело. В Красноярском крае действует режим ЧС.

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Однако, как сообщили ранее ИА REGNUM в красноярском Минлесхозе, пожары, уничтожившие более ста домов, «пришли не из леса». «Это не лесные пожары», — уверяют в министерстве.