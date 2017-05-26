Москва, 26 мая, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Довольно теплая погода с небольшими дождями ожидается в пятницу, 26 мая, в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает портал Meteonovosti.ru.

Дождь

«Предстоящим днем атмосферный фронт скандинавского циклона сохранит влияние на погоду столичного региона, — говорится в сообщении. — Ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, возможна гроза».

Воздух в Москве прогреется до 17−19 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 15−20 градусов тепла.

«Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду, — говорится в сообщении. — Атмосферное давление в середине дня 743 мм ртутного столба».

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