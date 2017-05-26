Майкоп, 26 мая, 2017, 07:55 — ИА Регнум. В Адыгею пришла «большая вода». Сложная ситуация сложилась в Кошехабльском районе. паводковая ситуация затронула аул Ходзь, хутора Кармолино-Гидролицкий, Красный, Игнатьевский, где подтопило 248 подворий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону 26 мая.

Adygheya.ru В Адыгею пришла «большая» вода

«В том числе вода зашла в 11 домовладений на хуторе Игнатьевском. Уровень воды в домах поднялся до 10 см», — уточнил заместитель начальника чрезвычайного ведомства по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Владимир Костыгин.

01.mchs.gov.ru Вода заливает целые улицы

Он пояснил, что ситуацию в республике осложнили дождевой паводок и повышение уровня рек. В районе уже введён режим чрезвычайно ситуации. Он начал действовать с 10:00 25 мая.

Кроме того, в результате резкого поднятия уровня воды на реке Фарс оказались разрушенным два подвесных пешеходных моста соединяющих хутора Новоалексеевский — Дружба и Дмитриевский — Отрадный. Передвижение возможно по обходным маршрутам.

«Автодороги, соединяющие данные населённые пункты, функционируют в штатном режиме», — добавил представитель ведомства.

Кроме того, пострадал и Гиагинский район. Здесь произошло подтопление сельскохозяйственных угодий. В районе также действует режим ЧС. Ещё с 24 мая режим функционирования «Повышенная опасность» был введён в Шовгеновском районе.

Adygheya.ru Последствия паводка

Пострадавшие от паводка районы 25 мая лично посетил врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов. По информации республиканского комитета ГО и ЧС, к вечеру 25 мая в зоне подтопления от дождевых паводков оказалось 14 населённых пунктов в Кошехабльском, Гиагинском и Шовгеновском районах вблизи рек Фарс и Чехрак.

Наиболее проблемные участки — в станице Дондуковской, поселке Дружба, аулах Хакуринохабль, Джерокай и Кабехабль.

По состоянию на 18:00 25 мая в зоне подтопления находилось 252 подворья, 16 жилых домов, трансформаторная подстанция и водозаборная скважина, было разрушено два пешеходных моста.

Adygheya.ru Паводок в Адыгее

На пострадавшие от паводка территории будет направлена дополнительная техника для берегоукрепительных работ и освобождения русел рек от заторов. Населению спасатели оказывают помощь. В случае ухудшения ситуации жителей районов обещают своевременно известить.

Добавим, что уже несколько дней с последствиями паводка борются на Ставрополье. В зону подтоплений и оползней попали пять районов. Самый большой размер бедствия отмечается в Минераловодском округе. Вода в реке Кума в районе поселка Первомайский поднялась выше восьми метров, в Левокумке — до уровня 6,8 м и продолжает расти. Эвакуированы жители сел Левокумка и Первомайское.

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