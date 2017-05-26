Питтсбург, США, 26 мая, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» на своем льду одержал победу над «Оттавой» в седьмом финальном матче Восточной конференции Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Penguins.ice.nhl.com Команда НХЛ Pittsburgh Penguins

На протяжении всей встречи была равная игра. Открыть счет командам удалось лишь в середине второго периода, после того, как Крис Куниц вывел «Питтсбург» вперед. Но уже спустя 20 секунд хоккеисты из «Оттавы» сумели сравнять счет усилиями Марка Стоуна.

В третьем периоде команды также обменялись голами. В составе «Питтсбурга» забил Джастин Шульц, за «Оттаву» шайбу забросил Райан Дзингел.

Судьба встречи всей серии решилась во втором овертайме. На 86-й минуте Крис Куниц с передачи Сидни Кросби оформил дубль в этой встрече и принес «Питтсбургу» победу в серии.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями в этом матче не отметился.

Таким образом, «Питтсбург» выиграл финальную серию Восточной конференции со счетом 4:3. Теперь его ждет финальная серия Кубка Стэнли против «Нэшвилл Предаторз», которая стартует с 1 июня.

Плей-офф НХЛ. Финал — Восточная конференция. 7-й матч.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).