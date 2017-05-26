В деградации турецкой демократии Эрдоган зашел слишком далеко — Der Spiegel
Анкара, 26 мая, 2017, 07:40 — ИА Регнум. После проведения турецкого референдума 16 апреля, многие европейские политики надеялись на то, что президент Реджеп Тайип Эрдоган вернется к умеренному курсу, но это не произошло: теперь он правит страной как деспот, пишет Der Spiegel 25 мая.
С тех пор, как полномочия президента расширились, в Турции происходят массовые беспорядки: как со стороны гражданского населения, так и со стороны парламента.
За апрель 2017 года Эрдоган уволил более пяти тыс. чиновников, арестовал более ста представителей СМИ, в том числе немецкую журналистку.
В середине мая правительство запретило немецким депутатам посетить авиабазу, где находятся военные бундесвера.
Если лидеры ЕС, являющиеся членами НАТО, надеялись, что на саммите альянса в Брюсселе в рамках кулуарных разговоров они смогут как-то повлиять на Эрдогана, то они ошибались, пишет издание.
Как утверждают эксперты, Эрдоган и дальше будет придерживаться курса авторитарной политики: в «деградации» турецкой демократии он зашел слишком далеко.
Однако ЕС не должен переоценивать турецкого президента: обе стороны взаимно нуждаются друг в друге, а значит, как у Турции, так и у ЕС есть свои рычаги давления.
Турция важна для ЕС, во-первых, потому что на ее территории находятся около трех миллионов сирийских беженцев, которых страна приняла в результате миграционной сделки с ЕС.
Во-вторых, Турция играет ключевую роль в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В-третьих, в странах ЕС проживает большое количество турков, особенно в Германии: около трех миллионов человек с турецкими корнями, 1,6 млн — с гражданством Турции.
Стоит подчеркнуть, что Анкара не менее заинтересована в отношениях с Брюсселем.
Без немецких, французских и итальянских инвестиций экономика Турции могла бы оказаться в «плачевном» состоянии. К тому же, ЕС является главным торговым партнером страны.
На сегодняшний день экономика Турции слаба, курс лиры падает.
У ЕС есть свои рычаги давления: он может способствовать развитию экспорта турецких товаров и услуг в обмен на уступки правительства в области прав человека.
Помимо этого, Брюсселю следует прилагать больше усилий в становлении гражданского общества в Турции: инвестировать в образовательные программы, НКО, содействовать обмену учеными, журналистами, художниками, даже если это все не принесет результатов в краткосрочной перспективе.