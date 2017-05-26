Анкара, 26 мая, 2017, 07:40 — ИА Регнум. После проведения турецкого референдума 16 апреля, многие европейские политики надеялись на то, что президент Реджеп Тайип Эрдоган вернется к умеренному курсу, но это не произошло: теперь он правит страной как деспот, пишет Der Spiegel 25 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Роджеп Эрдоган

С тех пор, как полномочия президента расширились, в Турции происходят массовые беспорядки: как со стороны гражданского населения, так и со стороны парламента.

За апрель 2017 года Эрдоган уволил более пяти тыс. чиновников, арестовал более ста представителей СМИ, в том числе немецкую журналистку.

В середине мая правительство запретило немецким депутатам посетить авиабазу, где находятся военные бундесвера.

Если лидеры ЕС, являющиеся членами НАТО, надеялись, что на саммите альянса в Брюсселе в рамках кулуарных разговоров они смогут как-то повлиять на Эрдогана, то они ошибались, пишет издание.

Как утверждают эксперты, Эрдоган и дальше будет придерживаться курса авторитарной политики: в «деградации» турецкой демократии он зашел слишком далеко.

Однако ЕС не должен переоценивать турецкого президента: обе стороны взаимно нуждаются друг в друге, а значит, как у Турции, так и у ЕС есть свои рычаги давления.

Турция важна для ЕС, во-первых, потому что на ее территории находятся около трех миллионов сирийских беженцев, которых страна приняла в результате миграционной сделки с ЕС.

Во-вторых, Турция играет ключевую роль в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В-третьих, в странах ЕС проживает большое количество турков, особенно в Германии: около трех миллионов человек с турецкими корнями, 1,6 млн — с гражданством Турции.

Стоит подчеркнуть, что Анкара не менее заинтересована в отношениях с Брюсселем.

Без немецких, французских и итальянских инвестиций экономика Турции могла бы оказаться в «плачевном» состоянии. К тому же, ЕС является главным торговым партнером страны.

На сегодняшний день экономика Турции слаба, курс лиры падает.

У ЕС есть свои рычаги давления: он может способствовать развитию экспорта турецких товаров и услуг в обмен на уступки правительства в области прав человека.

Помимо этого, Брюсселю следует прилагать больше усилий в становлении гражданского общества в Турции: инвестировать в образовательные программы, НКО, содействовать обмену учеными, журналистами, художниками, даже если это все не принесет результатов в краткосрочной перспективе.