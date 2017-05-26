Вашингтон, 26 мая, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Большинство граждан США (64%) считает Российскую Федерацию недружественным для Вашингтона государством, при этом 73% респондентов убеждены, что глава Белого дома Дональд Трамп видит в Москве союзника. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Главным врагом для США жители страны назвали Северную Корею: 93% опрошенных считают эту страну недружественной. На втором месте по итогам опроса идет Иран (80%), на третьем — Сирия (76%).

Россия в данном рейтинге занимает четвертую строчку с показателем в 64%. Отметим, что за последние четыре года отношение граждан США к РФ заметно ухудшилось — в 2013 году врага в РФ видели 40% американцев, союзника — 47%.

Среди дружественных для США стран участники опроса назвали Великобританию (95%), Канаду (96%), Германию (87%) и Францию (92%).