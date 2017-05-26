Москва, 26 мая, 2017, 06:53 — ИА Регнум. Реформаторы 90-х заложили многие из тех проблем, которые есть сейчас в России, при этом, они, думая только о своей личной власти, умудрились растоптать идеалы советские, досоветские и даже идеал демократии, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Поединок с Владимиром Соловьёвым» 25 мая в эфире телеканала «Россия-1».

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"Проблема в том, что разрушительный потенциал 90-х, он дает эхо и в сегодняшнем дне, потому что люди, пришедшие к власти, думали только об одном: об этой власти… В результате Советский Союз похоронили, все плюсы советской власти, которые у нее все-таки были… тоже развеяли по ветру, экономику быстро распилили, а на самом деле наполовину уничтожили, при этом одновременно сначала… начали говорить: «Мы на самом деле идем к тому, что было до советской власти»… Но потом взялись и за это, и в грязи изваляли все то, что было до 1917 года, сказав, что это тоже никуда не годится. А попутно еще заодно… завалили полностью веру в демократию, потому что демократию, на самом деле, заменили властью олигархии, тотально коррупцией как фундаментом всего и абсолютным безволием во внешней политике», — заявил политолог, оппонируя позиции своего визави Бориса Надеждина, отмечая, что люди, которые разваливали страну в 90-е, снова хотят применить те же рецепты, принесшие тогда разрушительные плоды, к современным реалиям.

«И сейчас я вижу трудность в том, что по-прежнему многие апеллируют к рецептам 90-х: …тот же монетаризм, все приватизировать, социальные программы сократить, все деньги в банки… Во внешней политике все то же самое: «Вы зачем поссорились с европейцами и американцами? Этого делать ни в коем случае нельзя, это конец, это могила для нас — это просто самоубийство». В культуре и общественной жизни опять все то же самое: «Все те ценности, которые были раньше, — это все не так, это все для ватников и так далее, вот есть новые ценности, давайте этим заниматься», — развернул свою мысль политолог, добавив, что так называемые либералы, не способные признать свои ошибки, вновь хотят навязать свои взгляды молодому поколению.

«И самое плохое здесь то, что мало того, что они не хотят признавать свои ошибки, они начинают навязывать эти схемы молодежи. Они начинают брать новое поколение, которое не помнит, как было в 90-х, как было до 90-х…» — отметил он.

При этом выход из сложившейся трудной для России ситуации политолог видит именно в поиске новых рецептов, а не в слепом копировании старых.

«Проблема в том, что России действительно надо «изобрести велосипед». Либералы очень любят говорить… что не надо изобретать велосипед. Нет надо! Россия должна изобрести велосипед, который будет оптимально соответствовать нынешним реалиям, а не все время тащиться в хвосте 90-х», — закончил мысль Михеев.