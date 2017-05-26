Берлин, 26 мая, 2017, 06:23 — ИА Регнум. В Берлине 25 мая состоялся 36-й евангелистический съезд, приуроченный к празднованию 500-летия Реформации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама и Ангела Меркель

На мероприятие, собравшее около 70 тыс. людей у Бранденбургских, был приглашен бывший президент США Барак Обама.

Он «не подвел публику» и признался в любви к Берлину и политической симпатии к Ангеле Меркель, пишет Der Spiegel

Барак Обама отметил, что во время своего президентства канцлер Германии Ангела Меркель была одним из его близких партнеров.

Он поддержал политику канцлера в отношении беженцев.

Критики обвиняют Меркель за непоследовательную миграционную политику: сначала она всех «приглашала», сейчас — «высылает».

"Я понимаю, что многие считают мои поступки неправильными. Но мы должны оказывать помощь тем, кто в этом действительно нуждается», — поясняет Меркель.

«Беженцы, безусловно, имеют право на защиту, но ресурсы наших стран небезграничны», — поддержал канцлера Обама.

После встречи с ним Меркель направилась в Брюссель на саммит НАТО, где встретилась с новым президентом США Дональдом Трампом, которого, согласно немецким СМИ, заранее предупредили о встрече канцлера с Обамой, чтобы не возникло непонятных ситуаций, пишет издание.