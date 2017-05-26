Радио REGNUM: первый выпуск за 26 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Болгария обиделась на слова Путина о происхождении славянской письменности;
- Россельхознадзор обнаружил в белорусском молоке лекарство от сифилиса;
- Владимир Путин и Ван И встретились в преддверии визита Си Цзиньпина в РФ;
- Посольство России рекомендует воздержаться от поездок в Великобританию;
- Пенсионный фонд России лишится существенного притока капитала;
- В Свердловской области люди на протяжении 22 лет живут во взорванном доме.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/323