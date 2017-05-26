Вашингтон, 26 мая, 2017, 05:19 — ИА Регнум. На своем первом саммите НАТО в роли президента США Дональд Трамп должен был продемонстрировать единство, но все произошло наоборот, пишет Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

25 мая в Брюсселе собрались представители всех 28 членов Североатлантического альянса, чтобы обсудить насущные проблемы, как международного характера, так и внутриинституционального.

Партнеры по НАТО ожидали услышать от Трампа слова поддержки, напутствие к углублению сотрудничества, но, очевидно, у него не находилось «примирительных» слов, пишет издание.

Вместо этого Трамп обратился с критикой в адрес своих партнеров и требованием следовать своим обещаниям 2014 года «сейчас».

Тогда на саммите НАТО все члены договорились увеличить расходы на оборону до 2% ВВП до 2024 года.

«23 из 28 стран по-прежнему не выполняют обещание, — отметил Трамп в своем выступлении. — Это несправедливо по отношению к налогоплательщикам США».

Германия является одной из тех «стран-нарушителей» по мнению Трампа, она выделяет на данную сферу только 1,2% от ВВП ежегодно.