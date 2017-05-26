Вашингтон, 26 мая, 2017, 04:49 — ИА Регнум. На встрече с представителями органов ЕС 25 мая президент США Дональд Трамп обратился с критикой в адрес немецкого руководства в связи с профицитом бюджета Германии, пишет Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп назвал немцев злыми, «очень злыми», добавляет издание, ссылаясь на сообщения участников встречи.

Как отмечают участники встречи, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер «прилагал все усилия, чтобы сохранять дружеский тон беседы».

«Посмотрите на эти миллионы автомобилей, которые Германия продает в США. Это ужасно. Нужно это останавливать», — отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия неоднократно подвергалась обвинениям со стороны президента США Дональда Трампа и политиков других стран за ее избыточные финансовые накопления, которые при норме в 4% от ВВП составляют 8%.

Экономисты объясняют: избыточные накопления и вследствие профицита торгового баланса происходят тогда, когда страна тратит меньше, чем зарабатывает, поэтому у нее появляются избыточные сбережения.

Вашингтон считает, что это может тормозить рост мировой экономики.