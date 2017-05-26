Трамп: Немцы злые, очень злые!
Вашингтон, 26 мая, 2017, 04:49 — ИА Регнум. На встрече с представителями органов ЕС 25 мая президент США Дональд Трамп обратился с критикой в адрес немецкого руководства в связи с профицитом бюджета Германии, пишет Der Spiegel.
Трамп назвал немцев злыми, «очень злыми», добавляет издание, ссылаясь на сообщения участников встречи.
Как отмечают участники встречи, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер «прилагал все усилия, чтобы сохранять дружеский тон беседы».
«Посмотрите на эти миллионы автомобилей, которые Германия продает в США. Это ужасно. Нужно это останавливать», — отметил Трамп.
Как сообщало ИА REGNUM, Германия неоднократно подвергалась обвинениям со стороны президента США Дональда Трампа и политиков других стран за ее избыточные финансовые накопления, которые при норме в 4% от ВВП составляют 8%.
Экономисты объясняют: избыточные накопления и вследствие профицита торгового баланса происходят тогда, когда страна тратит меньше, чем зарабатывает, поэтому у нее появляются избыточные сбережения.
Вашингтон считает, что это может тормозить рост мировой экономики.