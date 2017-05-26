Вашингтон, 26 мая, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп грубо отстранил со своего пути премьер-министра Черногории на саммите НАТО, так как следовал утверждённой схеме расстановки лидеров стран для коллективной фотографии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сопровождающий американского лидера в его зарубежной поездке пресс-секретарь уточнил, что не был свидетелем данного эпизода и не видел его в записи. Тем не менее он выразил убеждение, что Дональд Трамп не пытался занять место получше, так как схема фотосессии была утверждена заранее, передаёт телеканал RT.

Напомним, скандальный эпизод произошёл 25 мая во время осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Генсек альянса Йенс Столтенберг вёл лидеров стран к месту встречи, когда неожиданно из задних рядов стал протискиваться президент США. При этом он демонстративно оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первом ряду среди идущих.

Видеозапись данного эпизода разместил в Twitter журналист телеканала CNBC Стив Копак. Ролик быстро набрал популярность и вызвал широкий резонанс.

Черногория, напомним, готовится в начале июня стать полноправным членом Североатлантического альянса. Протокол о принятии балканской страны в НАТО уже ратифицирован всеми 28 странами — членами военного блока и самой Черногорией.