Санкт-Петербург, 26 мая, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вчера открылся VIII Невский международный экологический конгресс, работа конгресса началась с заседания круглых столов. Участники мероприятия обсудили развитие системы особо охраняемых природных территорий, современную систему экологического образования и просвещения, влияние благоприятной экологической обстановки на сохранение хорошего здоровья, внедрение в России наилучших доступных технологий и другие темы.

Одним из самых востребованных оказался круглый стол, на котором рассматривались вопросы обращения с отходами: зал вместимостью почти 100 человек был переполнен. География участников и докладчиков — от Камчатки и Арктического региона до Крыма, Кавказа и Москвы, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Последние три года к теме обращения с отходами производства и потребления приковано пристальное внимание всех уровней власти, бизнеса и общества.

Как известно, поправки к федеральному закону № 89 «Об отходах производства и потребления» были приняты в конце 2014 года. Среди долгожданных для отраслевого сообщества принятых поправок:

— введение расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию вышедшей из употребления продукции;

— создание государственного экологического фонда;

— перенесение центра компетенций и ответственности за создание современной системы обращения с отходами производства и потребления с муниципальных образований на региональный уровень;

— возрождение лицензирования деятельности по сбору и транспортировке отходов.

Механизм реализации новых поправок в виде постановлений правительства России разрабатывался несколькими министерствами и ведомствами вплоть до осени 2016 года, когда появились правила и требования к выбору регионального оператора, разработке территориальной схемы обращения с отходами и региональной программы по обращению с отходами. На разработку территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления региона было выделено всего полгода.

К началу 2017 года все 85 регионов утвердили территориальные схемы, несколько регионов выбрали региональных операторов. Однако многие регионы не успевали организовать в срок необходимые мероприятия по переходу на новую систему. Поэтому было принято решение установить переходный период до 2019 года.

С 2017 года многие производители и импортеры, выбравшие выполнение РОП для обеспечения утилизации своей продукции уплату экологического сбора, уже осуществили платежи. «На сегодняшний момент уже в Российскую Федерацию поступило порядка 1 млрд рублей от уплаты экологического сбора» — сообщила начальник Управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Росприроднадзора Н. Р. Соколова. Но уплата экологического сбора предприятиями еще продолжается.

Кроме того, для подтверждения факта выполнения РОП предприятиями, которые выбрали, например, организацию собственной системы утилизации или заключение договора с лицензированной организацией, принимающей отходы на утилизацию, необходимо сдавать отчетность. «Принимаются к отчетности только те документы, которые реально подтверждают утилизацию. Под утилизацией понимается три момента: рециклинг, рекуперация, регенерация» — пояснила Н. Р. Соколова. Также докладчик отметила, что сжигание не является утилизацией, и деньги из экологического фонда на эту технологию выделяться не будут.

На круглом столе обсудили несовершенство уже утвержденных территориальных схем в регионах, а в некоторых — их «неработоспособность». Отвечая на вопросы участников круглого стола относительно качества подготовки этого обязательного регионального документа, госпожа Соколова сказала, что «абсолютно все схемы» должны быть доработаны.

На мероприятии были представлены доклады об отечественных инновационных технологиях для утилизации различных видов отходов производства и потребления, для производства органических удобрений из отходов животноводства и птицеводства, качественных строительных материалов, для очистки стоков. Большинство выступающих российских инвесторов, которые неимоверными усилиями вносят свой личный вклад в создание «экономики знаний» в нашей стране, констатировали, что поддержки от государства либо не могут получить вообще, либо получают в минимальных объемах, но не «живыми» деньгами.

Поэтому процесс разработки инноваций для реального сектора экономики, испытаний, сертификации, внедрения произведенной продукции длится очень долго: до 10−15 лет. Кредиты банки готовы выдавать на два-три года, как правило, под залог и под проценты, которые невозможно выплатить, пока не будет запущено промышленное производство.

Сегодня Невский конгресс продолжит работу на Пленарном заседании и на других мероприятиях, включая интересную культурную программу.