Вашингтон, 26 мая, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Вопрос о санкциях в отношении стал предметом «широкой дискуссии» на саммите НАТО в Брюсселе, сообщил журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель администрации США выразил уверенность, что и на открывающемся 26 мая в итальянской Таормине саммите G7 российская тематика будет в числе основных вопросов.

Гэри Кон также заявил, что у президента США Дональда Трампа, по его мнению, пока не сформировалась окончательная позиция по антироссийским санкциям и он ещё рассматривает этот вопрос.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе заявил, что лидеры стран-членов альянса подтвердили единый подход к отношениям с Россией.

Днём ранее Дональд Трамп во время визита в Италию заявил о наличии «трансатлантического единства по вопросу привлечения России к ответственности за её действия в Крыму и на востоке Украины».