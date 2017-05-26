Благовещенск, 26 мая, 2017, 03:11 — ИА Регнум. В Амурской области ограничили выдачу дальневосточных гектаров в городе Свободный, Свободненском и Сковородинском районах. Инициатива была проведена с целью не допустить изымания земель в будущем — когда заработает территория опережающего социально-экономического развития «Свободный», и участки могут быть переданы в пользу инвесторов. Такое заявление сделал министр имущественных отношений региона Сергей Ховрат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

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Согласно федеральному законодательству, из оборота могут изыматься территории, необходимые для развития экономики региона и реализации инвестиционных проектов.

«Сейчас территории, которые в будущем могут использоваться для реализации проектов ТОСЭР «Свободный», открыты для предоставления дальневосточных гектаров. Проект о создании ТОСЭР подготовлен и находится на согласовании», — обозначил Сергей Ховрат.

Во избежание ситуации, когда дальневосточные гектары будут изыматься в пользу инвесторов, вошедших в ТОСЭР, было предложено ограничить выдачу земельных участков на части территорий Свободного, Свободненского и Сковородинского районов.

Площадь закрытых земель охватывает свыше 33,2 тыс. гектаров или 0,2% от общей площади земель, предлагаемых под выдачу дальневосточных гектаров.

Таким образом, к сегодняшнему дню, 26 мая, среди закрытых земель числится ряд участков Свободного, Свободненского и Сковородинского районов, территории Белогорска, Благовещенска и 10-километровая зона вокруг Благовещенска.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на Дальнем Востоке действует 16 территорий опережающего развития. В рамках ТОР запущены 17 предприятий, вложено 30 млрд рублей. До конца 2017 года планируется запуск ещё 44 проектов с инвестициями в 137 млрд рублей.

Уже подано 90 тыс. 736 заявок на получение дальневосточных гектаров, в пользование передано 17 тыс. 206 участков, в 73 тыс. 530 случаях документы находятся на рассмотрении у профильных органов.