Пекин, 26 мая, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Представитель материкового Китая предупредил 25 мая, что любые попытки руководства Тайваня противостоять объединению не приведут остров ни к чему хорошему, передает агентство «Синьхуа».

Тайбэй

Руководство Демократической прогрессивной партии должно отказаться от «независимости Тайваня», а также от враждебного поведения, заявил пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Ань Фэншань во время пресс-конференции.

«Только осознание общего политического фундамента Консенсуса 1992 года может привести к мирному развитию и поддержанию отношений по обе стороны пролива», — заявил Ань.

Напомним, что Консенсус 1992 года является системообразующим документом, оформляющим платформу для переговоров между Тайванем и КНР по урегулированию принципов объединения. Он также является ключевым внешнеполитическим ориентиром для третьих стран в оформлении двусторонних связей с Китаем по принципу «одного Китая», однако обе стороны трактуют его в свою пользу, что, зачастую становится причиной для конфликтов.

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