Афины , 26 мая, 2017, 01:54 — ИА Регнум. Конверт со взрывчаткой, взорвавшийся в автомобиле бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса, был отправлен из Афинской академии наук, которую он в настоящее время возглавляет, передаёт телеканал «Россия 24».

Рафаэль. Афинская школа (фрагмент). 1510 — 1511

Сообщается, что власти Греции расценивают покушение на Пападимоса как террористический акт. Полиция продолжает расследование произошедшего.

69-летний экс-премьер в настоящее время госпитализирован. По заявлению медиков, полученные им ранения не представляют угрозы для жизни.

Всего, по уточнённым данным, в результате взрыва пострадали четыре человека, среди которых водитель Пападимоса. Отмечается, что у всех пострадавших — поверхностные ранения.

Как передавало ИА REGNUM, покушение на экс-премьера Греции было совершено в Афинах 25 мая. Находясь в своём автомобиле на перекрестке улиц Марни и 3 сентября, Пападимос открыл присланный ему почтовый конверт, в результате чего произошёл взрыв.

Лукас Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с ноября 2011 по май 2012 года.