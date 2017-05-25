Москва, 26 мая, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Москва обеспокоена планируемым почти двукратным увеличением военного бюджета США в рамках НАТО. Об этом заявил постпред России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко, передаёт телеканал «Звезда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не бойся

Российский дипломат отметил, что администрация Дональда Трампа запросила на 2018 год 4,8 млрд долларов для «так называемой инициативы успокоения союзников», что на 40% выше расходов текущего года.

«Это означает, что США могут дополнительно разместить американские силы в Европе, скажем, ещё одну бригаду, о чем всё время говорят в Пентагоне», — отметил Грушко.

Как передавало ИА REGNUM, в конце апреля стало известно, что Дональд Трамп намерен повысить военные расходы США в 2018 году до самого высокого значения со времён Рональда Рейгана.

Вице-президент США Майкл Пенс в этой связи заявил, что оборона является одним из основных приоритетов новой администрации Белого дома. По его словам, вопрос об увеличении инвестиций в американскую военную отрасль давно назрел.

Мир находится в безопасности, «когда Америка сильна», заявил также Пенс, отметив, что с увеличением средств на оборону будут восстановлены военная мощь США и «арсенал демократии».

Сам Дональд Трамп ранее обещал, что к концу его президентского срока армия США станет сильнейшей за всю историю страны.