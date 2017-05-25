Лондон, 26 мая, 2017, 01:04 — ИА Регнум. «Хотя мы обычно не комментируем информацию о договорённостях по обмену информацией с международными правоохранительными организациями, мы хотим подчеркнуть, что, получив новые гарантии, мы на данный момент тесно работаем с нашими ключевыми партнёрами по всему миру, включая партнёров из разведывательного альянса «Пять глаз» (Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США — ред.)», — говорится в заявлении Марка Роули.

Captain Roger Fenton Скотленд-Ярд

Напомним, ситуация с утечками данных расследования теракта в Манчестере в американские СМИ вызвала обеспокоенность в Великобритании на самом высшем уровне. Сообщалось о намерении премьер-министра страны Терезы Мэй высказать своё недовольство в этой связи президенту США Дональду Трампу во время встречи на саммите НАТО в Брюсселе.

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Позднее в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции немедленно расследовать утечки из американских спецслужб и «привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона».

«Предполагаемые утечки из правительственных органов очень беспокоят. Эти утечки уже давно происходят, и моя администрация досконально разберется в них. Утечки секретной информации — это большая угроза нашей национальной безопасности», — говорилось в заявлении президента США.

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Напомним, именно в американских СМИ со ссылкой на неназванных чиновников США ранее было обнародовано имя предполагаемого террориста-смертника, совершившего взрыв в Манчестере. При этом Тереза Мэй заявляла, что пока не в интересах следствия разглашать имя исполнителя теракта. Также в прессу США попали некоторые фотоснимки, относящиеся к расследованию, которые не предназначались для публикации.