Санья, Китай, 26 мая, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства обороны КНР Жэнь Гоцян сделал свои высказывания в ответ на вопрос о заявлениях японской стороны, что «Китай начал создание полностью бесполетной зоны в Южно-Китайском море», разворачивая зенитно-ракетный комплекс дальнего действия HQ-9 на острове Хайнань.

Хайнань, Китай

«Я был удивлен масштабом фабрикации», — заявил Жэнь.

В ответ на вопрос, касающийся острова Дяоюйдао (яп. Сенкаку), Жэнь заявил, что остров и сопутствующие островки являются внутренней территорией КНР с древнейших времен, а вся активность КНР происходит в рамках государственного суверенитета страны.

«Вооруженные силы КНР пристально следят за активностью Японии и принимают соответствующие меры», — добавил Жэнь.

Напомним, что острова Дяоюйдао находились под управлением США до 1975 года, после чего были переданы Японии, которая утверждает о том, что владела ими с 1895 года. При этом Китай утверждает, что владел ими 600 лет.

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